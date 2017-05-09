Шосткинец побил рекорд Бубки Шосткинец Владислав Малыхин побил национальный юниорский рекорд Украины по прыжкам с шестом.

Предыдущее достижение наш земляк превзошел на 15 сантиметров, преодолев в польском городе Жары высоту 5,70 м.

Slusarski Memorial, такое название носит международный турнир по прыжкам с шестом, завершился для Владислава Малыхина не только рекордом, но и победой, и выполнением квалификационного норматива для участия в чемпионате мире в Лондоне (4-13 августа). Кроме того, результат 5,70 метров сейчас входит в восьмерку лучших в этом сезоне в мире.

Предыдущий рекорд Украины U20 - 5,55 метров - повторяли несколько раз. Сначала Сергей Бубка дважды преодолевал эту высоту в 1982 году. В 1987-м это сделал Роман Барабашов. А в 2002-м 5,55 покорилась еще двум юниорам - Максиму Мазурику иВладиславу Ревенко, сообщает Шостка.INFO.