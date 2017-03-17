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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Кабмин признал способными 13 ОТГ Сумщины

Кабинетом Министров Украины принято распоряжение от 24 мая 2017 № 348-р «Об утверждении перечня способных объединенных территориальных громад, в которых состоялись первые выборы депутатов сельского, поселкового, городского совета и соответствующего сельского, поселкового, городского головы в 2016 году».

Этим документом утвержден перечень 208 способных объединенных территориальных громад, в которых произошли первые местные выборы в 2016 году, в том числе 13 ОТГ в Сумской области.

Принятие данного распоряжения будет способствовать нормативно-правовому обеспечению перехода определенных им объединенных территориальных громад на прямые межбюджетные отношения с Государственным бюджетом Украины. Прежде всего, громады будут наделены большими ресурсами, возможностью мобилизации внутренних резервов для обеспечения способности и решения вопросов местного значения.

Общество ОТГ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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