Кабмин признал способными 13 ОТГ Сумщины Кабинетом Министров Украины принято распоряжение от 24 мая 2017 № 348-р «Об утверждении перечня способных объединенных территориальных громад, в которых состоялись первые выборы депутатов сельского, поселкового, городского совета и соответствующего сельского, поселкового, городского головы в 2016 году».

Этим документом утвержден перечень 208 способных объединенных территориальных громад, в которых произошли первые местные выборы в 2016 году, в том числе 13 ОТГ в Сумской области.

Принятие данного распоряжения будет способствовать нормативно-правовому обеспечению перехода определенных им объединенных территориальных громад на прямые межбюджетные отношения с Государственным бюджетом Украины. Прежде всего, громады будут наделены большими ресурсами, возможностью мобилизации внутренних резервов для обеспечения способности и решения вопросов местного значения.