Кабмин признал способными 13 ОТГ Сумщины

Этим документом утвержден перечень 208 способных объединенных территориальных громад, в которых произошли первые местные выборы в 2016 году, в том числе 13 ОТГ в Сумской области.
Принятие данного распоряжения будет способствовать нормативно-правовому обеспечению перехода определенных им объединенных территориальных громад на прямые межбюджетные отношения с Государственным бюджетом Украины. Прежде всего, громады будут наделены большими ресурсами, возможностью мобилизации внутренних резервов для обеспечения способности и решения вопросов местного значения.
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