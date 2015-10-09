В Сумах обсудят переименование областной библиотеки

На основании распоряжения главы областного совета от 29.05.2017 № 24 «О публичном обсуждении вопроса переименования коммунального учреждения Сумского областного совета «Сумская областная универсальная научная библиотека», с целью учета общественного мнения о переименовании областных коммунальных учреждений, в соответствии с Законом Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий» и постановления Кабинета Министров Украины от 24.10.2012 года №989 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения при рассмотрении вопросов о присвоении юридическим лицам и объектам права собственности, которые за ним закреплены, объектам права собственности, которые принадлежат физическим лицам, имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий» Сумской областной совет проводит общественное обсуждение по вопросу присвоения коммунальному учреждению Сумского областного совета «Сумская областная универсальная научная библиотека» имени П.А.Кулиша.
Пантелеймон Александрович Кулиш (1819-1897) - выдающийся украинский писатель, автор первого русскоязычного перевода Библии, историк, фольклорист, этнограф и общественно-культурный деятель, чье несправедливо забытое имя наконец вернулось в украинистику, поэтому закономерно должен вернуться и в родной край - на Сумщину. П.А. Кулиш родился на хуторе близ городка Воронеж бывшего Глуховского уезда Черниговской (теперь Шосткинский район Сумской области).
П.А. Кулиш принадлежит к тем деятелям, которые будучи многогранно одаренными, сделали огромный вклад в развитие украинской культуры, литературы, искусства, языка, науки. Он был прозаиком, поэтом, драматургом, переводчиком с многих европейских языков, ученым-литературоведом и критиком, фольклористом, историком, этнографом, педагогом, очень много сделал как издатель, общественный деятель.
Инициатор переименования: постоянная комиссия областного совета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта и молодежной политики Сумского областного совета.
Срок проведения общественного обсуждения: с 30 мая 2017 года до 2 июля 2017 года.
Форма проведения обсуждения: консультации (электронные консультации).
К участию в обсуждении приглашаются физические и юридические лица.
Предложения (замечания) подаются в письменной форме или направляются по электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества и адреса лица, которое их подает, в срок до 2 июля 2017 года включительно, на юридический адрес:
управления имуществом Сумского областного совета, площадь Независимости, дом 2, город Сумы, 40030, телефон 700-068 или по электронной почте: mayno@sorada.gov.ua.
Анонимные предложения (замечания) не регистрируются и не рассматриваются.
Контактные лица: Сябренко Алексей Валентинович - заместитель начальника управления имуществом Сумского областного совета (телефон 700-068),
Козупиця Карина Андреевна - главный специалист-юрисконсульт отдела организационного сопровождения и договорной работы управления имуществом Сумского областного совета (телефон 700-695).
Ответственное лицо за организацию рассмотрения предложений и замечаний: Козупиця Карина Андреевна - главный специалист-юрисконсульт отдела организационного сопровождения и договорной работы управления имуществом Сумского областного совета.
Обобщенные предложения (замечания), высказанные в ходе общественного обсуждения, будут опубликованы на официальном сайте Сумского областного совета 29 июля 2017 года.
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