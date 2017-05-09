Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:38191

В Шостке псевдоврач обокрал пенсионеров на 19 тысяч

24-летний житель Глухова обокрал четырех шосткинских пенсионеров на общую сумму более 19 000 гривен.

В Шосткинский отдел полиции обратились четверо пожилых жителей Шостки. Заявители рассказывали, что к ним домой приходил молодой человек приятной внешности, который назывался врачом. Он предлагал свои услуги, и пенсионеры впускали его в квартиры. А после его визита выявляли исчезновение своих сбережений.

Как выяснили в дальнейшем полицейские, «медик» действовал по определенному плану. Сначала он измерял давление пенсионерам, затем определял диагноз и способ лечения, предлагая испытать аппарат, который принес с собой.

Полностью доверившись «врачу», старики выполняли все его «назначения». Проводили определенные процедуры, после которых гость уверял пациентов, их состояние значительно улучшилось.

За свои услуги мужчина просил разные суммы - от 50 до 1000 гривен. Впрочем, получив средства, он не спешил сразу покидать помещение, а пытался разными способами отвлечь владельца, чтобы незаметно вытащить из тайника все сбережения хозяев.

«Нам удалось задержать злоумышленника сразу же после последней кражи, когда он на своем автомобиле уже выезжал из Шостки, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Подозреваемому 24 года, он частный предприниматель из Глухова. Следователи проверяют его на причастность к совершению других подобных преступлений на территории Шостки и других населенных пунктов Сумской области».

В свое оправдание задержанный говорит, что таким образом зарабатывал на жизнь для своей семьи, ведь на его иждивении находится маленький ребенок и неработающая жена.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Кражи
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