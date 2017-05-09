На Сумщине остановили грузовик с нелегальными химикатами В Роменском районе инспекторы обнаружили автомобиль с грузом карбомида и канистрами с неизвестной жидкостью без соответствующих документов.

На территории Раменского района, близ села Перекрестовка, инспекторы дорожного надзора Роменского ОП остановили автомобиль «ГАЗель». За рулем находился 54-летний местный житель. В кузове машины находился груз с 7 мешками карбамида и 26 канистрами с неизвестным веществом. По словам водителя, он перевозил минеральные удобрения. Однако никаких документов, которые бы подтверждали его слова, у мужчины не нашлось.

Для выяснения путей происхождения товаров и проверки законности их перевозки, водитель и грузовик доставлены в Роменский отдел полиции. Мужчину опросили, машина находится на специальной штрафплощадке, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.