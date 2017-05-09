В Конотопе мать «спасла» сына от уголовки за 6 тысяч В полицию обратилась 87-летняя жительница города Конотоп и сообщила, что стала жертвой мошенника.

Как выяснили правоохранители, ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, и, представившись работником полиции, сообщил, что ее сын якобы совершил преступление. Теперь ему грозит уголовная ответственность и долгий срок заключения. Но, мать может помочь, если не хочет, чтобы сын попал за решетку. Для этого надо решить вопрос с потерпевшим и заплатить ему деньги на лечение. Женщина выполнила указание неизвестного, собрала дома все свои сбережения, всего 6000 гривен и передала их мошеннику неподалеку от собственного дома. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.