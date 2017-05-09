На Сумщине селянин перечислил 6 тысяч интернет-мошеннику

Мужчина сообщил, что на одном из сайтов в сети Интернет, он нашел объявление о продаже роторной косы. Желая приобрести нужную ему технику, гражданин перечислил деньги в сумме 6000 гривен на указанный банковский счет, но через некоторое время, «продавец», с которым он обсуждал сделку по телефону, после получения денег, оказался «вне зоны». Поэтому покупатель, оставшись и без денег, и без покупки, вынужден был обратиться в милицию.
Полиция в очередной раз предостерегает граждан от совершения ими необдуманных шагов при осуществлении любых покупок через Интернет. Перед отправкой неизвестно кому деньги, попробуйте сначала как-то убедиться в порядочности продавца. И знайте, мошенники используют все возможности, чтобы ввести в заблуждение свою будущую жертву, предлагая часто дорого стоящий товар по достаточно низкой цене, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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