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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30298

В Сумах снова взялись за коллектор

С понедельника в Сумах на ул. Прокофьева начали очередной этап реконструкции напорного коллектора.

Об этом сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов во время аппаратного совещания в мэрии 29 мая.

- На этой неделе начинаем или вернее продолжаем работы по реконструкции коллектора от 19-ой до 31-ой камеры, - поделился он.

- То есть в этом году мы его закончим? – уточнил мэр Сум Александр Лысенко. – И введем в эксплуатацию?

- Думаю, да. В этом году закончим, и будем подключаться. Также вместе с КП «Горводоканал» разрабатываем документацию от 31-ой камеры до очистных сооружений с дюнкерным переходом через Псел. Это перспектива на 2018 год.

- Переход в железе? – спросил мэр.

- Почему, в полиэтилене.

- Нет, сейчас какой?

- Я не знаю.

- Железобетон, - встал директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач. – Чтобы все понимали, что то, что сделано на сегодняшний день, недостаточно для того, чтобы переключиться на новую ветку. Поэтому когда доведем с 31-ой камеры до очистных сооружений, тогда можно будет переключиться.

- Спасибо, успокоили.

Общество Ремонт коллектора
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