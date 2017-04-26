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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумское НПО поработает на немцев

ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» и компания Ingenieurbüro R. Großmann GmbH & Co. KG (IBG) из Германии подписали контракт на поставку турбокомпрессорного агрегата с общестанционной техникой.

Согласно последним договоренностям, сумским машиностроителям необходимо изготовить турбокомпрессорный агрегат мощностью 12 МВт (ТКА-Ц-12) на базе двухкорпусного трехсекционного центробежного компрессора, состоящего из корпуса низкого давления и двухсекционного корпуса высокого давления. Заказчик также ожидает ряд сопутствующего оборудования, среди которого блоки сепараторов: входной, концевой, а также промежуточные, рассчитанные на низкое и высокое давление. Кроме того, поставкой охватываются электротехнический блок, комплекты защитных решеток и трубопроводной арматуры для межблочной обвязки компрессорной линии.

Данная продукция предназначена для компримирования и транспортировки попутного нефтяного газа в газотранспортную систему. Она востребована в рамках расширения компрессорной станции, реконструкцию которой будет проводить компания IBG. Отгрузка готовой техники запланирована на конец четвертого квартала 2017 года.

«Наш диалог с Ingenieurbüro R. Großmann GmbH & Co. KG активизируется. Собственно, для нужд данного партнера, сотрудничество с которым стартовало в начале весны текущего года, на производственных площадках предприятия изготавливается сепарационное, емкостное, насосное и другое технологическое оборудование, запчасти к компрессорам и т.п. Новый договор – прекрасная возможность для сумских машиностроителей показать немецким коллегам свои компетенции в сфере создания ТКА, которые по праву называют сердцем компрессорных станций», – отмечает начальник отдела управления продаж СНПО Владимир Андриенко.

Экономика СМНПО
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