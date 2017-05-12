На Сумщине вора-металлиста спугнул хозяин Придя к другу в гости, 30-летний мужчина решил втихаря стащить алюминиевую посуду со двора его соседа. И настолько увлекся «процессом», что даже не заметил, как домой вернулся хозяин.

В Глуховский отдел полиции обратился 61-летний житель Глухова и рассказал, что неизвестный мужчина только что пытался похитить металлическую посуду с его двора.

Прибыв на вызов, правоохранители выяснили, что вор как раз перебрасывал через забор двора приготовленные к выносу вещи, как внезапно вернулся домой владелец двора. И настолько увлекся «процессом», что даже не заметил, как тот приблизился. И только тогда, когда заявитель закричал на него, злоумышленник испуганно рванул наутек, перескочив в соседний двор.

Мужчина подробно описал внешность вора-неудачника, поэтому, имея на руках все приметы подозреваемого, работники полиции за час нашли его и опросили.

Уже в отделении полиции 30-летний глуховчанин признался в содеянном, и рассказал, что утром приходил к своему знакомому в гости, но того дома не оказалось. Он уже собирался уходить, как заметил в соседнем дворе кучу алюминиевых изделий. Выяснив, и здесь дома никого нет, решил воспользоваться случаем, чтобы «подзаработать».

Как оказалось, мужчина на момент этой кражи уже находился под следствием за совершение аналогичного преступления - в прошлый раз он покусился на чужой мобильный. Полицейские открыли по нему еще одно уголовное производство - по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (покушение на кражу), поэтому следующие шесть лет злоумышленник может провести за решеткой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.