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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41287

В Сумах дали 12 лет за убийство из ревности

К 12 годам лишения свободы осудили сумчанина, который из ревности лишил жизни своего товарища.

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 40-летнего жителя Сум, который обвинялся в умышленном убийстве своего товарища.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что обвиняемый, который до этого уже пять раз привлекался к уголовной ответственности, приревновав своего друга к сожительнице, лишил его жизни. Событие произошло 16 декабря прошлого года в с. Юнаковка Сумского района. Тогда в дом, где проживал обвиняемый вместе со своей сожительницей, пришел их знакомый. После большого количества выпитого хозяин вышел на улицу подышать воздухом, его сожительница ушла отдыхать в другую комнату, а гость остался за столом.

Вернувшись в дом, обвиняемый увидел своего товарища у кровати сожительницы, при этом мужчина уже был полуобнаженным. Увиденное сильно разозлило мужчину, и он начал бить соперника сначала руками и ногами, а потом еще и кочергой. Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинен около 50 ударов, от которых он скончался.

Как сообщил прокурор Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Андрей Кушнир, по приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право Убийство
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