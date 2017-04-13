Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:44477

В Сумах сожгли Лысенко и Войтенко

Сегодня, 31 мая, перед началом сессии Сумского горсовета на пл. Независимости прошла акция «Громадська інквізиція», организованная «Національним корпусом».

На площади было установлено чучело, символизирующее коррупцию в Сумах с головой в виде сердца, которое, как известно, является символом партии ВО «Батьківщина», которая, по мнению, организаторов, узурпировала власть в Сумах. На «теле» чучела были размещены фото мэра Сум Александра Лысенко и его первого зама Владимира Войтенко.

Соорудив чучело, активисты подожгли его.

Общество Коррупция
view counter

По тематике

12.05.2017 11:51

В Ахтырке подловили депутата-коррупционера

В Ахтырском горрайонном суде завершилось дело по депутату местного горсовета....

12.05.2017 10:19

На Сумщине поймали коррупционера в избиркоме

В Липовой Долине прошел суд над главой местного райизбиркома....

18.04.2017 13:56

Директора оборонного госпредприятия уволили за коррупцию

На Сумщине за коррупцию привлечен к административной ответственности директор одного из государственных предприятий «Укроборонпрома»....

15.04.2017 14:43

Суд наказал главу Глуховского райсовета за невыполнение предписания НАПК

Глуховский горрайонный суд Сумской области привлек к административной ответственности главу Глуховского райсовета Алексея Ткаченко, которого обвиняют в невыполнении предписания Национального...

13.04.2017 16:23

Главу Липоводолинской РГА осудили за коррупцию

Руководителя Липоводолинской райгосадминистрации признали виновным в совершении админнарушения, связанного с коррупцией....

Новости

Депутаты не сумели отменить 4 гривны в маршрутках
Сегодня 11:44
Статистика: заработная плата в Сумах за год выросла на 40%
Сегодня 15:49
Земля на Набережной р. Стрелка получила хозяина
Сегодня 15:38
В Шостке в ДТП попал 15-летний велосипедист
Сегодня 15:32
Все-таки по 4? Депутаты не захотели обращаться к мэру
Сегодня 15:24
Виставку «Скарби Сумської землі» відкрили у Національному музеї історії України
Сегодня 15:21
В Шостке полиция выехала на семейную ссору, а нашла патроны
Сегодня 15:14
Патрульные начали проводить профилактическую работу в пришкольных лагерях
Сегодня 14:41
Конкурс проектов памятника Героям Майдана приближается к экватору
Сегодня 14:37
На Сумщине селянин перечислил 6 тысяч интернет-мошеннику
Сегодня 13:52
Еще три месяца сумчане будут ездить по 3 гривны?
Сегодня 13:37
Сумские флорболисты стали лучшими в Украине
Сегодня 13:35
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
13:20 – 40 грн. 15:50 – 45 грн. 18:20 – 50 грн. 20:45 – 50 грн.
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:35 CINETECH+, 2D - 10:00 11:00 14:05
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:30
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.