В Сумах сожгли Лысенко и Войтенко Сегодня, 31 мая, перед началом сессии Сумского горсовета на пл. Независимости прошла акция «Громадська інквізиція», организованная «Національним корпусом».

На площади было установлено чучело, символизирующее коррупцию в Сумах с головой в виде сердца, которое, как известно, является символом партии ВО «Батьківщина», которая, по мнению, организаторов, узурпировала власть в Сумах. На «теле» чучела были размещены фото мэра Сум Александра Лысенко и его первого зама Владимира Войтенко.

Соорудив чучело, активисты подожгли его.