В Сумах сожгли Лысенко и Войтенко

На площади было установлено чучело, символизирующее коррупцию в Сумах с головой в виде сердца, которое, как известно, является символом партии ВО «Батьківщина», которая, по мнению, организаторов, узурпировала власть в Сумах. На «теле» чучела были размещены фото мэра Сум Александра Лысенко и его первого зама Владимира Войтенко.
Соорудив чучело, активисты подожгли его.
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