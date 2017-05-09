Спасатели транспортировали больного сумчанина к скорой помощи 30 мая в 12:14 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи работникам экстренной медицинской помощи по транспортировке больного в карету скорой по ул. Труда в г. Сумы.

По вызову был направлен дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части областного центра.

По прибытию на место было установлено, что в квартире на последнем этаже, 5-этажного жилого дома находится человек в тяжелом состоянии с внутренним кровотечением, которого работники скорой помощи не могли доставить к машине. С помощью медицинских носилок, под наблюдением медиков, спасатели спустили мужчину лестничной клеткой, после чего он был доставлен в медицинское учреждение.

Всего для оказания помощи были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.