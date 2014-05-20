Конкурс проектов памятника Героям Майдана приближается к экватору Продолжается прием заявок на конкурс по определению лучшей идеи памятника Героям Майдана в городе Сумы.

Как сообщила заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Ольга Бондаренко, уже подано несколько заявок. В остальных желающих осталось на это чуть больше трех недель.

Участниками конкурса могут быть специалисты или авторские коллективы профессиональных архитекторов и скульпторов, а также студенты архитектурных и художественных учебных заведений, любители подавших конкурсном жюри документы, соответствующие условиям и требованиям этого конкурса.

Для участия в конкурсе автор (авторский коллектив) может подать заявку в виде письменного заявления (обращения) о намерениях принять участие в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества автора (авторского коллектива), почтовой и электронной почты, контактного номера телефона. Заявка подается лично или на e-mail: arh@smr.gov.ua. Исходные данные для проектирования предоставляются организатором конкурса на электронный адрес заявителя или по адресу: г. Сумы, ул. Воскресенская, 8А, 2-й этаж, каб. 2.

Непосредственно конкурсные материалы будут приниматься до 23 июня с 8:30 до 12:00 по адресу: г. Сумы, ул. Воскресенская, 8А, II-й этаж, каб. 2.

Завершится конкурс 7 июля текущего года.

Тел. для справок: 70-01-02.