На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из-под двери квартиры. На место происшествия были направлены профессиональный пожарный пост г. Ворожба и дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 7 минут пожарные прибыли на вызов. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели попали в задымленный дом. При проведении разведки было установлено, что в одной из комнат тлеют кресла и диван, а огнем охвачено пол на площади 1 кв. м.
В 10:17 пожарные локализовали возгорание, в 10:30- ликвидировано. Всего к тушению были привлечены 5 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара повреждены мебель и вещи домашнего обихода. Причина пожара сейчас устанавливается.
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