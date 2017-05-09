На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме 30 мая в 10:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении в частном жилом доме по ул. Богдана Хмельницкого в г. Ворожба.

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из-под двери квартиры. На место происшествия были направлены профессиональный пожарный пост г. Ворожба и дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 7 минут пожарные прибыли на вызов. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели попали в задымленный дом. При проведении разведки было установлено, что в одной из комнат тлеют кресла и диван, а огнем охвачено пол на площади 1 кв. м.

В 10:17 пожарные локализовали возгорание, в 10:30- ликвидировано. Всего к тушению были привлечены 5 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара повреждены мебель и вещи домашнего обихода. Причина пожара сейчас устанавливается.