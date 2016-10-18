На сессии Сумского горсовета АТОшники воюют за землю

Кроме маршруточного вопроса, который волнует сотни сумчан, пришедших на заседание сессии Сумского горсовета, здесь же несколько десятков участников АТО и афганцев, которые пришли узнать о судьбе земельных участков.
В Сумах несколько организаций участников АТО, и им непонятно, почему большинство участков уходят организации, глава которой Владимир Лаврик приближен к мэру Сум Александру Лысенко. АТОшники считают, что земля делится непрозрачно.
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