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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:05301

На сессии Сумского горсовета АТОшники воюют за землю

Сегодня, 31 мая, на сессии Сумского горсовета депутаты должны рассмотреть несколько проектов решений относительно выделения земли участникам АТО.

Кроме маршруточного вопроса, который волнует сотни сумчан, пришедших на заседание сессии Сумского горсовета, здесь же несколько десятков участников АТО и афганцев, которые пришли узнать о судьбе земельных участков.

В Сумах несколько организаций участников АТО, и им непонятно, почему большинство участков уходят организации, глава которой Владимир Лаврик приближен к мэру Сум Александру Лысенко. АТОшники считают, что земля делится непрозрачно.

Общество Земля АТО
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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