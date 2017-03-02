В Ахтырке появились динозавры

В городском парке еще не завершено полностью работы по благоустройству территории, процесс продолжается, сообщает сайт Ахтырского горсовета.
Надеемся, что новые обитатели парка станут своеобразной «изюминкой» и приятно дополнят место отдыха ахтырчан и гостей города, говорится в сообщении.
К мэру Ахтырки поступили обращения от частных перевозчиков города с просьбой повысить с 1 мая тариф на проезд пассажиров на...
В рамках децентрализации второй город на Сумщине получил полномочия ГАСКа....
11 апреля в Ахтырке состоялось заседание транспортной комиссии....
В ходе санкционированного обыска домовладения 33-летнего ахтырчанина полицейские обнаружили и изъяли 9 разнокалиберных патронов....
Ахтырские правоохранители разоблачили 30-летнего жителя райцентра, который из торгового зала местного супермаркета похитил дорогостоящий шоколад....