В Ахтырке появились динозавры Контактные скульптуры, изготовленные местными умельцами, уже третий день обживают городской парк Ахтырки.

В городском парке еще не завершено полностью работы по благоустройству территории, процесс продолжается, сообщает сайт Ахтырского горсовета. Надеемся, что новые обитатели парка станут своеобразной «изюминкой» и приятно дополнят место отдыха ахтырчан и гостей города, говорится в сообщении.