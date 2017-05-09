Депутаты не сумели отменить 4 гривны в маршрутках Сегодня, 31 мая, на сессии Сумского горсовета рассматривался вопрос об отмене решений исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках.

После часового обсуждения, набралось только 13 голосов (необходимо минимум 22). Фракции ВО «Батьківщина», «Оппозиционного блока» и «Самопомочі» дали 0 голосов. «За» были 7 депутатов от «Солидарности», 4 - от «За Україну!» и двое «свободовцев».