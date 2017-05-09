Депутаты не сумели отменить 4 гривны в маршрутках

После часового обсуждения, набралось только 13 голосов (необходимо минимум 22).
Фракции ВО «Батьківщина», «Оппозиционного блока» и «Самопомочі» дали 0 голосов. «За» были 7 депутатов от «Солидарности», 4 - от «За Україну!» и двое «свободовцев».
11-16 ноября в Сумах прошел командный чемпионат Украины по художественной гимнастике.
Чемпионат Украины по футболу среди команд второй лиги
Чемпионат Украини по хоккею на траве среди женских команд высшей лиги
16 мая в Сумах прошла акция «Зомби апокалипсис».
Чемпионат Украины по футболу среди команд Первой лиги, 16 тур. ПФК «Сумы» - ФК «Титан». 20 октября. 16:00, г. Сумы. Стадион «Юбилейный».
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