В Конотопе спасатели помогли открыть дверь квартиры, где находилась 2-летння девочка

К спасателям за помощью обратилась мать девочки. По ее словам, женщина вышла на несколько минут из квартиры, а, вернувшись, обнаружила, что двери уже были захлопнуты. Поскольку у матери не было ключей, она самостоятельно не могла открыть их.
Прибыв на место вызова, сотрудники 12-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью выдвижной лестницы и шанцевого инструмента, через балкон попали в квартиру. После чего, открыли двери и передали 2-летнюю дочь матери.
Хозяйка дома выразила большую благодарность за вовремя оказанную помощь.
Всего для оказания помощи привлекались 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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