В Конотопе спасатели помогли открыть дверь квартиры, где находилась 2-летння девочка 30 мая в 8:19 в Службу спасения «101» г. Конотоп поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной из квартиры на 3-м этаже 9-этажного жилого дома, в которой находился малолетний ребенок.

К спасателям за помощью обратилась мать девочки. По ее словам, женщина вышла на несколько минут из квартиры, а, вернувшись, обнаружила, что двери уже были захлопнуты. Поскольку у матери не было ключей, она самостоятельно не могла открыть их.

Прибыв на место вызова, сотрудники 12-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью выдвижной лестницы и шанцевого инструмента, через балкон попали в квартиру. После чего, открыли двери и передали 2-летнюю дочь матери.

Хозяйка дома выразила большую благодарность за вовремя оказанную помощь.

Всего для оказания помощи привлекались 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.