На Сумщине уничтожили два старых боеприпаса В течение 30 мая на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили минометную мину и артснаряд.

Роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва 82-мм минометную мину и 76-мм артиллерийский снаряд. Оба боеприпасы накануне в городе Ромны нашел местный житель.

Кроме того, граждане нашли еще по одной минометной мине и артснаряду. Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны были обнаружены на территории Лебединского района и города Ромны.

В 12:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета вблизи села Московский Бобрик Лебединского района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это 300-мм артиллерийский снаряд. На него наткнулся местный житель в лесу в 3 км от жилых домов.

А уже в 12:30 на линию экстренного вызова «101» поступила информация об очередном обнаружении подозрительного предмета в городе Ромны. Как выяснилось, на этот раз находка - 82-мм минометная мина. Ее нашел местный житель в реке Сула на расстоянии 4 м от берега. В обоих случаях на местах обнаружения взрывоопасных предметов выставлена охрана и предоставлены заявки на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».