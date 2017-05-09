Активисты собираются блокировать сессию Сумского горсовета Активисты сели на ступеньки перед трибуной сессионного зала.

Александр Соколов, Анна Горпинич и Валерий Осадченко обещают не оставлять свое место, пока сумская власть не вернется к рассмотрению вопроса об отмене повышения проезда в маршрутках. Позже к ним присоединились еще несколько митингующих, пишет СТС.

Напомним, проект решения об отмене нового тарифа на проезд в маршрутках сумской депкорпус не поддержал. «За» проголосовали 13 депутатов из 43. Сейчас депутаты обедают…