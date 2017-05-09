Активисты собираются блокировать сессию Сумского горсовета

Александр Соколов, Анна Горпинич и Валерий Осадченко обещают не оставлять свое место, пока сумская власть не вернется к рассмотрению вопроса об отмене повышения проезда в маршрутках. Позже к ним присоединились еще несколько митингующих, пишет СТС.
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