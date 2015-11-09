Завтра стартует чемпионата Сум по мини-футболу

В чемпионате будет 20 команд.
Вашему вниманию расписание первого тура. Полный календарь появится в ближайшие дни. Игрі пройдут на поле на Луке и в ФЦ “Барса”.
ГРУППА «А»
1 ТУР
«Технология» – «Рух» 2.06 – 18-00 (Лука)
«Динамо» – «Патриот» 2.06 – 19-00 (Лука)
«Насосэнергомаш» – «Спартак» 2.06 – 18-00 (поле 4)
«Олимпик-КС» – «International» 2.06 – 19-00 (поле 4)
«Сумыоблэнерго» – «Бон Вояж» 2.06 -19-00 (поле 3)
ГРУППА «B»
1 ТУР
«Lex-VSK» – «Food Centre» 1.06 – 18-00 (поле 3)
«Медцентр-БДР» – «Серж» 1.06 – 19-00 (поле 3)
«Триумф» – «Sagacitas» 1.06 – 18-00 (поле 4)
«Олимпик-Юнитас» – «Сервис Люкс» 1.06 – 19-00 (поле 4)
«Рятувальник» – «LS Group» 2.06 – 18-00 (поле 3)
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