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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:12143

Завтра стартует чемпионата Сум по мини-футболу

1 июня будет дан старт уже третьему летнему чемпионату города Сумы по мини-футболу от Ассоциации развития мини-футбола Сумщины.

В чемпионате будет 20 команд.

Вашему вниманию расписание первого тура. Полный календарь появится в ближайшие дни. Игрі пройдут на поле на Луке и в ФЦ “Барса”.

ГРУППА «А»

1 ТУР

«Технология» – «Рух» 2.06 – 18-00 (Лука)

«Динамо» – «Патриот» 2.06 – 19-00 (Лука)

«Насосэнергомаш» – «Спартак» 2.06 – 18-00 (поле 4)

«Олимпик-КС» – «International» 2.06 – 19-00 (поле 4)

«Сумыоблэнерго» – «Бон Вояж» 2.06 -19-00 (поле 3)

ГРУППА «B»

1 ТУР
«Lex-VSK» – «Food Centre» 1.06 – 18-00 (поле 3)

«Медцентр-БДР» – «Серж» 1.06 – 19-00 (поле 3)

«Триумф» – «Sagacitas» 1.06 – 18-00 (поле 4)

«Олимпик-Юнитас» – «Сервис Люкс» 1.06 – 19-00 (поле 4)

«Рятувальник» – «LS Group» 2.06 – 18-00 (поле 3)

 
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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