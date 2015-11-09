Завтра стартует чемпионата Сум по мини-футболу 1 июня будет дан старт уже третьему летнему чемпионату города Сумы по мини-футболу от Ассоциации развития мини-футбола Сумщины.

В чемпионате будет 20 команд. Вашему вниманию расписание первого тура. Полный календарь появится в ближайшие дни. Игрі пройдут на поле на Луке и в ФЦ “Барса”. ГРУППА «А» 1 ТУР «Технология» – «Рух» 2.06 – 18-00 (Лука) «Динамо» – «Патриот» 2.06 – 19-00 (Лука) «Насосэнергомаш» – «Спартак» 2.06 – 18-00 (поле 4) «Олимпик-КС» – «International» 2.06 – 19-00 (поле 4) «Сумыоблэнерго» – «Бон Вояж» 2.06 -19-00 (поле 3) ГРУППА «B» 1 ТУР

«Lex-VSK» – «Food Centre» 1.06 – 18-00 (поле 3) «Медцентр-БДР» – «Серж» 1.06 – 19-00 (поле 3) «Триумф» – «Sagacitas» 1.06 – 18-00 (поле 4) «Олимпик-Юнитас» – «Сервис Люкс» 1.06 – 19-00 (поле 4) «Рятувальник» – «LS Group» 2.06 – 18-00 (поле 3)