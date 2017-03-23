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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:11161

Тарас Шелестюк проведет следующий бой в июле

Сумской боксер планирует провести очередной поединок в США уже через месяц.

Тарас Шелестюк снова проведет бой в США BoxingScene. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне и обладатель титулов Интерконтинентального чемпиона WBA и чемпиона WBO NABO Тарас Шелестюк (15-0, 9 КО) выйдет на ринг 1 июля.

При этом имя соперника украинца будет объявлено позже. Стоит отметить, что Шелестюк должен был драться в апреле, но его выход на ринг так и не состоялся из-за травмы ноги. Сумчанин в последний раз боксировал в ноябре прошлого года, когда сумел одолеть американца с мексиканскими корнями Джейми Эрреру решением судей.

Спорт Бокс Тарас Шелестюк
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