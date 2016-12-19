Сумские флорболисты стали лучшими в Украине

Команда 12-летних с кубком чемпионов
Сумы представляли команда «Вороны» в трех возрастных категориях. В возрасте до 12 лет наша команда стала лучшей, до 14 лет – стала второй, среди взрослых – пятой, проиграв в четвертьфинале.
На выходных во Львове прошли финальные игры чемпионата Украины по флорболу....
На выходных в Запорожье проходил финал чемпионата Украины по флорболу среди юниоров....
На выходных в Виннице прошел матчи третий, финальный тур чемпионата Украины по флорболу среди команд первой лиги....
14-15 января второй тур чемпионата Украины по флорболу в первой лиге принимал Днепр....
16-17 декабря в Запорожье проходил второй тур юниорских чемпионатов Украины по флорболу в Восточной конференции....