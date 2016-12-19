Сумские флорболисты стали лучшими в Украине На выходных в столице прошел открытый чемпионат Украины по флорболу.

Сумы представляли команда «Вороны» в трех возрастных категориях. В возрасте до 12 лет наша команда стала лучшей, до 14 лет – стала второй, среди взрослых – пятой, проиграв в четвертьфинале.