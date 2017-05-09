Еще три месяца сумчане будут ездить по 3 гривны? Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик предложил коллегам обратиться к городскому голове в просьбой не публиковать подписанные им решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках.

Его предложение сейчас готовится в виде проекта решения горсовета, а потом будет внесено в повестку дня сессии, которая продолжается. Сначала выступил сумской активист Валерий Осадченко, который обвинил мэра Сум Александра Лысенко (которого, кстати, нет на сессии) в постоянном лоббировании интересов частных перевозчиков и виртуальном развитии коммунального транспорта. Именно он попросил приостановить решения исполкома о повышении тарифов, чтобы за это время посчитать реальные цифры – пассажиропоток и затраты перевозчиков, а также разработать реально действующую программу развития транспорта в городе. А затем вернуться к повышению или неповышению тарифов.

Напомним, ранее депутаты не сумели отменить проекты решений исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках.