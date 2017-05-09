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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:37486

Еще три месяца сумчане будут ездить по 3 гривны?

Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик предложил коллегам обратиться к городскому голове в просьбой не публиковать подписанные им решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках.

Его предложение сейчас готовится в виде проекта решения горсовета, а потом будет внесено в повестку дня сессии, которая продолжается. Сначала выступил сумской активист Валерий Осадченко, который обвинил мэра Сум Александра Лысенко (которого, кстати, нет на сессии) в постоянном лоббировании интересов частных перевозчиков и виртуальном развитии коммунального транспорта. Именно он попросил приостановить решения исполкома о повышении тарифов, чтобы за это время посчитать реальные цифры – пассажиропоток и затраты перевозчиков, а также разработать реально действующую программу развития транспорта  в городе. А затем вернуться к повышению или неповышению тарифов.

Напомним, ранее депутаты не сумели отменить проекты решений исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках.

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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