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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:05124

Сумские копы предупреждают водителей о летних каникулах

Внимание! Начались летние каникулы во всех общеобразовательных учреждениях города.

С началом отдыха наблюдается увеличение количества детей на улицах, парках, скверах и т.п. Так, с начала года на улицах областного центра зафиксировано 10 ДТП с несовершеннолетними, в которых травмированы 10 детей. 9 из таких аварий - это наезд на пешехода, в 4 случаях ДТП произошли по вине несовершеннолетних. Также, в результате столкновения 2 автомобилей травмированы 1 несовершеннолетнего пассажира.

Уважаемые водители! Помните, что наиболее распространенными нарушениями Правил дорожного движения детьми являются неожиданное появление на проезжей части, переход дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора. А потому, по избежание трагических последствий, необходимо быть бдительным и ответственным за рулем, заботиться о личной безопасности и безопасности окружающих.

Патрульная полиция Сум напоминает родителям, что именно вы должны учить детей правилам безопасного поведения вблизи дороги. Повторите с ребенком основные правила дорожного движения и напомните об опасности, которая может подстерегать них во время самостоятельных прогулок вблизи проезжей части. Главное правило в воспитании детей - демонстрировать хорошие поступки лично, на собственном примере. Именно это является залогом счастливого будущего наших детей. 

Право Каникулы Патрульная полиция
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