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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:3075

На Сумщине готовятся отметить память выдающегося земляка-спортсмена

В области планируют провести торжественные мероприятия по случаю 80-летия со дня рождения двукратного Олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Леонида Жаботинского.

Соответствующее распоряжение об утверждении состава организационного комитета и разработки программы мероприятий подписал председатель облгосадминистрации Николай Клочко.

Отметить юбилей собираются спортивными мероприятиями по тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, гиревому спорту, а также проведением в общеобразовательных учебных, внешкольных учреждениях, учреждениях спортивного профиля информативных уроков физической культуры.

На родине тяжеловеса - Краснопольщине также хотят заложить аллею в сквере им. Леонида Жаботинского и открыть памятный знак в его честь.

Справка

Леонид Иванович Жаботинский (28 января 1938, Краснополье — 14 января 2016, Запорожье) — украинский штангист, выступавший в супертяжёлом весе.

Двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968) по тяжёлой атлетике, чемпион мира (1964—1966, 1968), чемпион Европы (1966, 1968), пятикратный чемпион СССР (в 1964—1969). Заслуженный мастер спорта СССР (1964). Установил 19 мировых рекордов, в том числе два в троеборье — 560 кг (1964) и 590 кг (1967); 20 рекордов СССР, 58 рекордов УССР[4].

Спорт Леонид Жаботинский
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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