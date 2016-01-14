На Сумщине готовятся отметить память выдающегося земляка-спортсмена

Соответствующее распоряжение об утверждении состава организационного комитета и разработки программы мероприятий подписал председатель облгосадминистрации Николай Клочко.
Отметить юбилей собираются спортивными мероприятиями по тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, гиревому спорту, а также проведением в общеобразовательных учебных, внешкольных учреждениях, учреждениях спортивного профиля информативных уроков физической культуры.
На родине тяжеловеса - Краснопольщине также хотят заложить аллею в сквере им. Леонида Жаботинского и открыть памятный знак в его честь.
Леонид Иванович Жаботинский (28 января 1938, Краснополье — 14 января 2016, Запорожье) — украинский штангист, выступавший в супертяжёлом весе.
Двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968) по тяжёлой атлетике, чемпион мира (1964—1966, 1968), чемпион Европы (1966, 1968), пятикратный чемпион СССР (в 1964—1969). Заслуженный мастер спорта СССР (1964). Установил 19 мировых рекордов, в том числе два в троеборье — 560 кг (1964) и 590 кг (1967); 20 рекордов СССР, 58 рекордов УССР[4].
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