На Сумщине готовятся отметить память выдающегося земляка-спортсмена В области планируют провести торжественные мероприятия по случаю 80-летия со дня рождения двукратного Олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Леонида Жаботинского.

Соответствующее распоряжение об утверждении состава организационного комитета и разработки программы мероприятий подписал председатель облгосадминистрации Николай Клочко.

Отметить юбилей собираются спортивными мероприятиями по тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, гиревому спорту, а также проведением в общеобразовательных учебных, внешкольных учреждениях, учреждениях спортивного профиля информативных уроков физической культуры.

На родине тяжеловеса - Краснопольщине также хотят заложить аллею в сквере им. Леонида Жаботинского и открыть памятный знак в его честь.