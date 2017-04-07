В Шостке полиция выехала на семейную ссору, а нашла патроны

На линию «102» поступило сообщение от 34-летнего мужчины о том, что сожитель его сестры выбивает входную дверь. На место сразу была направлена группа «быстрого реагирования».
Как выяснили правоохранители, 29-летний местный житель поссорился со своей гражданской женой и пытался попасть в ее жилище, однако женщина не впускала его в свою квартиру.
Проведя осмотр помещения, где временно проживал правонарушитель, правоохранители неожиданно наткнулись на тайник с патронами: в отделении дивана для хранения постельного белья находились 176 патронов калибра 5,45 мм и две сигнальные ракеты. На вопрос о происхождении боеприпасов владелица жилья рассказала, что они принадлежат ее сожителю. Работники полиции изъяли находку и направили ее на экспертизу.
В свое оправдание правонарушитель, который оказался военнослужащим, рассказал, что боеприпасы хотел в дальнейшем использовать для тренировочных стрельб на полигоне.
Сейчас полицейские проверяют эту версию и устанавливают происхождение боеприпасов. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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