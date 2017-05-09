В Шостке в ДТП попал 15-летний велосипедист Выезжая со двора многоэтажки на проезжую часть, парень проявил невнимательность и столкнулся с автобусом, который как раз проезжал мимо.

О дорожно-транспортном аварии с участием велосипедиста и служебного автобуса одного из городских предприятий в шосткинскую полицию сообщил очевидец происшествия. На вызов сразу отправились инспекторы по безопасности дорожного движения и следственно-оперативная группа полиции.

Как выяснили правоохранители, ДТП произошло на улице Марата, возле домов 28 и 30. Пятнадцатилетний велосипедист выехал со двора многоэтажки и при повороте на проезжую часть вовремя не заметил автобус, что и привело к столкновению. Карета «скорой» доставила подростка с травмами головы в больницу.

Свидетели аварии, в свою очередь, утверждают, что парень во время движения разговаривал по мобильному телефону, что, скорее всего, и отвлекло его внимание от дороги.

Сейчас пострадавший находится в больнице. По предварительным выводам, водитель автобуса был трезв.

По факту ДТП в полиции открыли уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Проводятся необходимые следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.