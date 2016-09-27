Речь и дет об участке в 12 соток, на котором уже много лет торгуют предприниматели и на который претендовали ООО «Укртехносинтез» и предпринимательница Татьяна Дашутина, которые планировали построить там 3-этажный торговый центр.
Принять решение удалось со второй попытки, так как сначала не голосовала фракция «Солидарности», но затем депутатов удалось убедить директору департамента обеспечения ресурсных платежей Юрию Клименко, который в свое время был адвокатом предпринимателей, торгующих на этом месте.
В итоге земля перешла в постоянное пользование ДП «Паркинг», которому теперь будут платить предприниматели за аренду своих мест. Они планируют облагородить территорию и построить там павильоны, если их утвердит градостроительный совет.
По факту самовольного занятия земельного участка на Белопольщине начато уголовное производство....
При вмешательстве органов прокуратуры Сумской области возвращено в государственную собственность земельный участок в Белопольском районе площадью 20 га, нормативная денежная...
«За» решение передать почти 27 соток дочернему предприятию «Паркинг» проголосовали 23 из 43 присутствующих депутатов....
В ночь на 31 октября в небе над восточным полушарием Земли, в том числе и над Украиной взошла так называемая...
Сумская местная прокуратура предостерегает городские власти от продажи земельного участка коммунальной собственности по заниженной стоимости....