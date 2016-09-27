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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:3890

Земля на Набережной р. Стрелка получила хозяина

Сегодня, 31 мая, Сумской горсовет передал участок возле универмага «Киев» в постоянное пользование ДП «Паркинг».

Речь и дет об участке в 12 соток, на котором уже много лет торгуют предприниматели и на который претендовали ООО «Укртехносинтез» и предпринимательница Татьяна Дашутина, которые планировали построить там 3-этажный торговый центр.

Принять решение удалось со второй попытки, так как сначала не голосовала фракция «Солидарности», но затем депутатов удалось убедить директору департамента обеспечения ресурсных платежей Юрию Клименко, который в свое время был адвокатом предпринимателей, торгующих на этом месте.

В итоге земля перешла в постоянное пользование ДП «Паркинг», которому теперь будут платить предприниматели за аренду своих мест. Они планируют облагородить территорию и построить там павильоны, если их утвердит градостроительный совет.

Общество Вещевой рынок на Набережной Земля
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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