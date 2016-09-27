Земля на Набережной р. Стрелка получила хозяина Сегодня, 31 мая, Сумской горсовет передал участок возле универмага «Киев» в постоянное пользование ДП «Паркинг».

Речь и дет об участке в 12 соток, на котором уже много лет торгуют предприниматели и на который претендовали ООО «Укртехносинтез» и предпринимательница Татьяна Дашутина, которые планировали построить там 3-этажный торговый центр.

Принять решение удалось со второй попытки, так как сначала не голосовала фракция «Солидарности», но затем депутатов удалось убедить директору департамента обеспечения ресурсных платежей Юрию Клименко, который в свое время был адвокатом предпринимателей, торгующих на этом месте.

В итоге земля перешла в постоянное пользование ДП «Паркинг», которому теперь будут платить предприниматели за аренду своих мест. Они планируют облагородить территорию и построить там павильоны, если их утвердит градостроительный совет.