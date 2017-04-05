Статистика: заработная плата в Сумах за год выросла на 40% Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что среднемесячная заработная плата штатного работника в январе-марте 2017 года составляла 5661 грн.

Это на 462 грн больше среднеобластного показателя и в 1,8 раза - законодательно установленного уровня минимальной заработной платы (3200 грн). Относительно соответствующего периода прошлого года средняя заработная плата выросла на 41,1%.

Областной центр по размеру средней заработной платы занимает четвертое место, уступив Глуховскому, Тростянецкому районам и г. Ахтырка.