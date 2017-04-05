Статистика: заработная плата в Сумах за год выросла на 40%

Это на 462 грн больше среднеобластного показателя и в 1,8 раза - законодательно установленного уровня минимальной заработной платы (3200 грн). Относительно соответствующего периода прошлого года средняя заработная плата выросла на 41,1%.
Областной центр по размеру средней заработной платы занимает четвертое место, уступив Глуховскому, Тростянецкому районам и г. Ахтырка.
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