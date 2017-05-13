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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10174

В Конотопе поймали любителя чужих байков

Работники полиции направили в суд уголовное производство в отношении ранее неоднократно судимого жителя Конотопа, который обокрал двух граждан. Соблазнился злоумышленник на четыре велосипеда, которые хранились в дачном домике и в сарае потерпевших.

Первой в дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже обратилась 70-летняя пенсионерка. По словам пожилой женщины, ночью неизвестный украла ее велосипед, хранившийся в подсобном помещении неподалеку от многоэтажки, где она проживает.

В подобной ситуации оказался и 55-летний конотопчанин. Полицейским мужчина рассказал: приехав к своему садовому домику, расположенному в одном из дачных кооперативов, обнаружил отсутствие трех велосипедов.

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража) и начали досудебное расследование.

В ходе проверки оперативники установили, что к совершению обоих краж причастен 33-летний местный житель, который уже имеет не одну судимость за совершение подобных преступлений. Подозреваемый сразу во всем признался и объяснил, что нигде не работает, поэтому на преступления шел ради денег. Похищенные велосипеды продал неизвестным лицам на рынке и с помощью объявления в местной газете, заработав на них более две тысячи гривен.

Сейчас открыто в отношении подозреваемого уголовное производство, которое после полного досудебного расследования, с обвинительным актом направлено в суд. Такой способ заработка может стоить мужчине шестилетнего лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи
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