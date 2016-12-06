В Сумах открылся Центр для участников АТО

Инициаторами создания одной из самых мощных учреждений в Украине стала общественность города и сами бойцы, а особенностью Центра стало то, что специалисты по различным направлениям бесплатно предоставляют здесь весь необходимый воинам и членам их семей спектр услуг медицинского и социально-психологического направления. Наряду с этим в Центре созданы бесплатные курсы английского языка для детей участников АТО. Финансирование деятельности учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета.
Как отметил директор Центра Геннадий Лисовенко : «В первую очередь мы ориентированы на восстановление здоровья и возвращение к мирной жизни участников АТО, наши усилия будут спланированы на восстановление функционала конечностей, позвоночника и мышечной системы, для этого у нас работают специалисты для проведения различных видов массажа, как оздоровительный, спортивный, лечебный массаж, также планируется внедрение гидропроцедур».
Несмотря на то, что Центр пока работает в тестовом режиме желающих бойцов получить здесь услуги очень много и для этого нужно только удостоверение участника боевых действий или справка об участии в АТО.
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