В Сумах открылся Центр для участников АТО В Сумах начал свою работу Центр предоставления социальных, медицинских и психологических услуг участникам боевых действий, участникам антитеррористической операции и членам их семей.

Инициаторами создания одной из самых мощных учреждений в Украине стала общественность города и сами бойцы, а особенностью Центра стало то, что специалисты по различным направлениям бесплатно предоставляют здесь весь необходимый воинам и членам их семей спектр услуг медицинского и социально-психологического направления. Наряду с этим в Центре созданы бесплатные курсы английского языка для детей участников АТО. Финансирование деятельности учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета.

Как отметил директор Центра Геннадий Лисовенко : «В первую очередь мы ориентированы на восстановление здоровья и возвращение к мирной жизни участников АТО, наши усилия будут спланированы на восстановление функционала конечностей, позвоночника и мышечной системы, для этого у нас работают специалисты для проведения различных видов массажа, как оздоровительный, спортивный, лечебный массаж, также планируется внедрение гидропроцедур».

Несмотря на то, что Центр пока работает в тестовом режиме желающих бойцов получить здесь услуги очень много и для этого нужно только удостоверение участника боевых действий или справка об участии в АТО.