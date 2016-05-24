Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:5187

В департаменте социальной защиты населения заработало «единое окно» для приема сумчан

С 15 мая департаментом социальной защиты населения изменены условия приема некоторых категорий граждан.

Новации введены с целью повышения качества обслуживания граждан, в частности ветеранов войны из числа участников антитеррористической операции и членов их семей, а также лиц с инвалидностью и граждан, которые ими занимаются.

Отныне прием вышеуказанных категорий граждан проводится по принципу «единого окна» в общественной приемной департамента, расположенной на первом этаже админздания по адресу: по ул. Харьковская, 35, каб. 135.

Для приема таких граждан организовано два рабочих места: № 13 и № 14, на которых работают специалисты управления по делам инвалидов, пожилых людей и предоставления социальных услуг, которые предоставят квалифицированные консультации или разъяснения, помогут оформить документы по вопросам обеспечения санаторно-курортным лечением, прохождения психологической реабилитации, возмещения стоимости проезда в реабилитационные учреждения и обратно, профессиональной адаптации, получения различных видов материальной помощи и т.п.

Прием граждан проводится с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу - до 17:00 (без перерыва на обед) по предварительной записи. При этом заранее записаться на прием к специалистам можно как непосредственно в департаменте (у информатора), так и по телефонам: 635-497, 604-506.

Такие изменения в организации приема граждан направлены прежде всего на повышение качества и комфортности обслуживания граждан, чтобы избежать очередей, а также рационального использования времени как граждан, которые обращаются в департамент, так и работников.

Общество Департамент социальной защиты населения
view counter

По тематике

14.06.2016 13:44

В Сумах призывают бороться с торговлей людьми

Департамент социальной защиты населения предлагает общественным организациям совместно противодействовать торговле людьми....

25.05.2016 10:16

В Сумах переселенцев просят предоставлять достоверную информацию для получения соцпомощи

Департамент социальной защиты населения обращается к внутренне перемещенным лицам с просьбой ответственно относиться к заполнению документов для назначения пособия....

24.05.2016 14:43

В Сумах по семейным вопросам теперь следует обращаться в департамент соцзащиты населения

В порядке перераспределения полномочий, которые произошли в результате реорганизации в структуре городского совета, вновь созданному департамента социальной защиты населения переданы...

Новости

Депутаты не сумели отменить 4 гривны в маршрутках 1
Вчера 11:44
В Сумах открылся Центр для участников АТО
Сегодня 09:56
Как голосовали депутаты за отмену 4 гривен в маршрутках
Сегодня 09:31
Сумской водоканал осуществляет промывку сетей
Сегодня 09:15
В департаменте социальной защиты населения заработало «единое окно» для приема сумчан
Сегодня 08:51
На Сумщине готовятся отметить память выдающегося земляка-спортсмена
Сегодня 08:30
Сумские копы предупреждают водителей о летних каникулах
Сегодня 08:05
Сумские легкоатлеты отличились на командном чемпионате Украины среди юниоров
Вчера 17:55
В Ахтырке вернули землю горсовету
Вчера 17:54
На прокуратуру пытаются повлиять по делу о Лилии Неофитной
Вчера 17:43
Завтра стартует чемпионата Сум по мини-футболу
Вчера 17:12
На Сумщине уничтожили два старых боеприпаса
Вчера 16:37
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.