В департаменте социальной защиты населения заработало «единое окно» для приема сумчан С 15 мая департаментом социальной защиты населения изменены условия приема некоторых категорий граждан.

Новации введены с целью повышения качества обслуживания граждан, в частности ветеранов войны из числа участников антитеррористической операции и членов их семей, а также лиц с инвалидностью и граждан, которые ими занимаются.

Отныне прием вышеуказанных категорий граждан проводится по принципу «единого окна» в общественной приемной департамента, расположенной на первом этаже админздания по адресу: по ул. Харьковская, 35, каб. 135.

Для приема таких граждан организовано два рабочих места: № 13 и № 14, на которых работают специалисты управления по делам инвалидов, пожилых людей и предоставления социальных услуг, которые предоставят квалифицированные консультации или разъяснения, помогут оформить документы по вопросам обеспечения санаторно-курортным лечением, прохождения психологической реабилитации, возмещения стоимости проезда в реабилитационные учреждения и обратно, профессиональной адаптации, получения различных видов материальной помощи и т.п.

Прием граждан проводится с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу - до 17:00 (без перерыва на обед) по предварительной записи. При этом заранее записаться на прием к специалистам можно как непосредственно в департаменте (у информатора), так и по телефонам: 635-497, 604-506.

Такие изменения в организации приема граждан направлены прежде всего на повышение качества и комфортности обслуживания граждан, чтобы избежать очередей, а также рационального использования времени как граждан, которые обращаются в департамент, так и работников.