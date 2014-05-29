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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:32260

14 оркестров подтвердили свое участие в нынешних «Сурмах України»

14 оркестров подтвердили свою готовность принять участие в XVI Всеукраинском фестивале духовой музыки «Сурми України».

Традиционно фестиваль пройдет в Сумах 27 и 28 июня. По словам заместителя начальника отдела культуры и туризма Людмилы Пеховой, уже получено подтверждение об участии от оркестров Государственной специальной службы транспорта из Чернигова и Новомосковска, Заслуженного академического оркестра песни и танца ВСУ Украины из Киева, оркестра Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины из Одессы, народного духового оркестра «Роксоланы» Кременчугского педагогического училища, оркестра Харьковского авиационного университета, камерного оркестра Национального педагогического университета им. М.П.Драгоманова из Киева.

Дебютировать в этом году в Сумах будут два коллектива из столицы: оркестр Центра музыкального искусства Управления обеспечения оперативно-спасательной службы гражданской защиты населения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и сводный военный оркестр Военного института телекоммуникаций и информатизации государственного университета телекоммуникаций и Киевского военного лицея им И.Богуна.

Учитывая настоятельную просьбу Харьковской детской музыкальной школы № 2, организаторы разрешили участвовать оркестру воспитанников этого заведения. Это будет единственный детский коллектив на фестивале.

От хозяев традиционно будут играть оркестры Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С.Бортнянского, Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» им. И.Г.Харитоненко, 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады, клуба первичной профсоюзной организации АО «Сумской завод «Насосэнергомаш».

Досуг Сурми України
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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