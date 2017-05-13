Пьяного сумчанина за рулем поймали второй раз в году Патрульные обнаружили водителя, который второй раз за год сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

29 мая, около 16 часов, патрульные получили сообщение о вероятно нетрезвого водителя, который на автомобиле ГАЗ движется по улице Харьковской.

Обследуя указанную улицу, инспекторы заметили транспортное средство ГАЗ, которое несмотря на зеленый сигнал светофора стояло посреди проезжей части.

Когда стражи порядка поравнялись с автомобилем, водитель начал движение. В дальнейшем полицейские подали водителю сигнал об остановке, которую он выполнил. За рулем находился 51-летний мужчина. Он имел явные признаки алкогольного опьянения.

В медицинском учреждении гражданин отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Также, у него отсутствовал страховой полис.

Как выяснилось, в июле 2016 года, мужчина в состоянии алкогольного опьянения был виновником ДТП. Тогда у него зафиксировали 3,10 промилле алкоголя.

На этот раз инспекторы составили на сумчанина админматериалы по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.