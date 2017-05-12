Сумские легкоатлеты отличились на командном чемпионате Украины среди юниоров

Ксения Белова стала лучшей в спортивной ходьбе на 10 000 метров с результатом 52:44.80.
В беге на 400 метров Евгения Мучарова у юниорок (56.96) и Ярослав Демченко у юниоров (49.48) показали третье время.
Еще один «бронзовый» результат выдал Алексей Сергиенко на двухсотметровке (22.37).
В командном зачете сумчане тринадцатые.
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