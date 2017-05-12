Сумские легкоатлеты отличились на командном чемпионате Украины среди юниоров 27-28 мая в Луцке проходил командный чемпионат Украины среди юниоров.

Ксения Белова стала лучшей в спортивной ходьбе на 10 000 метров с результатом 52:44.80.

В беге на 400 метров Евгения Мучарова у юниорок (56.96) и Ярослав Демченко у юниоров (49.48) показали третье время.

Еще один «бронзовый» результат выдал Алексей Сергиенко на двухсотметровке (22.37).

В командном зачете сумчане тринадцатые.