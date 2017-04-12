Сумской водоканал осуществляет промывку сетей 1 июня будет осуществляться промывка водопроводных сетей по ул. Юбилейная.

В связи с этим с 9:00 вода будет подаваться с пониженным давлением в дома по ул.Юбилейная, ул.Карбышева, пер. Карбышева, ул. 1-я и 2-я Красносельская, ул.Водная.

После завершения промывки сетей вода в домах жителей указанных улиц не будет иметь запаха хлора, однако может быть мутной. Перед применением воды из крана, возможно, возникнет необходимость ее спустить. Если визуально вода будет прозрачной - пользоваться ею вполне безопасно, сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».

Обращаем внимание, промывка - это обязательные профилактические меры, необходимые для того, чтобы очистить водопроводные трубы от осадка, говорится в сообщении.