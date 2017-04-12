Сумской водоканал осуществляет промывку сетей

В связи с этим с 9:00 вода будет подаваться с пониженным давлением в дома по ул.Юбилейная, ул.Карбышева, пер. Карбышева, ул. 1-я и 2-я Красносельская, ул.Водная.
После завершения промывки сетей вода в домах жителей указанных улиц не будет иметь запаха хлора, однако может быть мутной. Перед применением воды из крана, возможно, возникнет необходимость ее спустить. Если визуально вода будет прозрачной - пользоваться ею вполне безопасно, сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».
Обращаем внимание, промывка - это обязательные профилактические меры, необходимые для того, чтобы очистить водопроводные трубы от осадка, говорится в сообщении.
КП «Горводоканал» сообщает о случаях, когда квартирные грабители выдают себя за работников коммунальных служб и пытаются попасть в чей-то дом....
КП «Міськводоканал» повідомляє про графік розвозу технічної води мешканцям Курського мікрорайону....
По просьбе администрации школы № 7 имени М. Савченко, КП «Горводоканал» провел экскурсию для третьеклассников этого учебного заведения....
С 20 по 28 апреля будут продолжаться работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды на Тополянской водонасосной станции....
Сегодня, 12 апреля, работники КП «Горводоканал» чистили канализацию по ул. Харьковская, 23/1....