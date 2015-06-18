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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59413

Киоски первого заммэра Сум Войтенко таки могут снести

Высший хозяйственный суд Украины отправил дело о сносе «киосков Войтенко» на остановке СКД на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил адвокат Александр Соколов.

«Но, есть и хорошая новость:

Сегодня Высший хозяйственный суд Украины отправил дело о сносе "киосков Войтенко" на новое рассмотрение в суд 1 инстанции.

Это значит, что Войтенко зря потратился и абсолютно незаконное решение апелляции в его пользу отменили», - написал адвокат.

Речь идет о незаконно построенном остановочном комплексе на остановке «ул. Сумско-Киевских дивизий», которые свзяывают с семьей первого заммэра Сум Владимира Войтенко.

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