Киоски первого заммэра Сум Войтенко таки могут снести

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил адвокат Александр Соколов.
«Но, есть и хорошая новость:
Сегодня Высший хозяйственный суд Украины отправил дело о сносе "киосков Войтенко" на новое рассмотрение в суд 1 инстанции.
Это значит, что Войтенко зря потратился и абсолютно незаконное решение апелляции в его пользу отменили», - написал адвокат.
Речь идет о незаконно построенном остановочном комплексе на остановке «ул. Сумско-Киевских дивизий», которые свзяывают с семьей первого заммэра Сум Владимира Войтенко.
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