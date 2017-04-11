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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:46185

Сумчане вышли в полуфинал чемпионата мира

29 мая в Италии начался чемпионат мира среди спортсменов с нарушениями зрения.

Сборная Украины, в составе которой преимущественно представители сумского «Инваспорта», на групповом этапе одержали три победы и вышли в полуфинал, сообщает сайт Федерации футбола Сумщины.

Сначала наши футзалисты обыграли французов 3:1, затем англичан 2:0 и напоследок японцев 12:1.

В полуфинале наша команда встретится с испанцами.

Спорт Инваспорт Футзал
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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