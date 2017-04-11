Сумчане вышли в полуфинал чемпионата мира

Сборная Украины, в составе которой преимущественно представители сумского «Инваспорта», на групповом этапе одержали три победы и вышли в полуфинал, сообщает сайт Федерации футбола Сумщины.
Сначала наши футзалисты обыграли французов 3:1, затем англичан 2:0 и напоследок японцев 12:1.
В полуфинале наша команда встретится с испанцами.
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