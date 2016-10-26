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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25324

Через полгода после создания Центра ухода за животными у него появился руководитель

С 1 июня директором КП «Центр ухода за животными» назначен Владимир Руденко.

Владимир Руденко родился 19 ноября 1949 в селе Низы Сумского района. Сначала учился в местной средней школе, затем в Сумах в школе № 21.

После этого окончил Днепродзержинский заочный химико-технологический институт по специальности «Оборудование химических и нефтегазоперерабатывающих заводов».

Трудовую деятельность начал в 1966 году на заводе «Сумыхимпром», где работал на различных должностях 43 года. С 2009 по 2011 год - директор КП «Сумыжилкомсервис». В 2012 году - государственный инспектор отдела охраны, использования и воспроизведения водных живых ресурсов и воспроизводства рыболовства в Сумской области.

До назначения на должность директора КП «Центр ухода за животными» работал охранником.

Был депутатом Сумского городского совета V созыва.

Контракт с Владимиром Руденко заключен сроком на один год.

Напомним, само предприятие было создано еще в октябре прошлого года.

Общество Владимир Руденко Центр ухода за животными
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