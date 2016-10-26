Через полгода после создания Центра ухода за животными у него появился руководитель

Владимир Руденко родился 19 ноября 1949 в селе Низы Сумского района. Сначала учился в местной средней школе, затем в Сумах в школе № 21.
После этого окончил Днепродзержинский заочный химико-технологический институт по специальности «Оборудование химических и нефтегазоперерабатывающих заводов».
Трудовую деятельность начал в 1966 году на заводе «Сумыхимпром», где работал на различных должностях 43 года. С 2009 по 2011 год - директор КП «Сумыжилкомсервис». В 2012 году - государственный инспектор отдела охраны, использования и воспроизведения водных живых ресурсов и воспроизводства рыболовства в Сумской области.
До назначения на должность директора КП «Центр ухода за животными» работал охранником.
Был депутатом Сумского городского совета V созыва.
Контракт с Владимиром Руденко заключен сроком на один год.
Напомним, само предприятие было создано еще в октябре прошлого года.
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