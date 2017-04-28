Прокуратура Сумщины оправдывается за недочеты в работе правоохранителей

Про звернення Сумської міської ради до Міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б., Генерального прокурора України Луценка Ю.В., голови Служби безпеки України Грицака В.С. щодо протиправних дій та перешкоджання здійсненню повноважень органами місцевого самоврядування з боку окремих осіб

Шановні високопосадовці!

Конституція України визначає та закріплює основоположні права людини, за якими людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в нашій країні найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Оскільки саме держава має гарантувати кожній людині захист від злочинних посягань, вважаємо за необхідне повідомити, що правоохоронні органи міста Суми та Сумської області не виконують належним чином свої завдання щодо протидії злочинності.

Однією з найгостріших проблем міста Суми на сьогоднішній день є стрімке погіршення криміногенної ситуації, розгул і безкарність криміналітету, як результат – беззахисність громадян від злочинних посягань та створення перешкод у здійсненні органами місцевого самоврядування своїх повноважень.

14 травня 2017 року було вчинено замах на вбивство депутата Сумської міської ради Калініченка В’ячеслава Анатолійовича. Двоє невідомих, без будь-яких пояснень, металевими трубами нанесли йому 12 ударів по голові та тілу. В’ячеслав Анатолійович пов’язує напад зі своєю чіткою громадянською позицією та політичною діяльністю. На даний час правоохоронні органи не змогли встановити особи нападників.

10 травня 2017 року у приміщені Сумської міської ради під час робочої наради щодо опрацювання питань організації транспортних перевезень у м.Суми, зокрема розгляду проектів рішень виконавчого комітету щодо встановлення тарифів на автобуси, що працюють в режимі маршрутного таксі, сталася бійка, спровокована лідером Сумського осередку «Східного корпусу». Не пропонуючи жодних конструктивних рішень з заданого питання, він влаштував лайку з погрозами життю членам робочої групи, підбурював до фізичної сутички. Врешті розв’язав бійку, під час якої члени «Східного корпусу» ногами наносили удари депутату міської ради. Раніше, взимку 2017 року, представники цього угрупування блокували виїзди на рейси Суми-Київ та Суми-Харків нерегулярних міжміських перевізників та чинили їм фізичний спротив. «Східний корпус» здійснював також масове втручання в хід сесії Сумської обласної ради у грудні 2016 року.

Громадськість Сум появу ГО «ВПО «Східний корпус» ототожнює з поверненням 90-х років, коли у місті діяли злочинні підліткові групи. Організовані та фізично підготовлені молодики, за характером своєї поведінки та змістом висловлювань, налаштовані та вирішують свої намірі шляхом застосування фізичної сили. ГО «ВПО «Східний корпус» - угрупування та явище, яке розповсюджується й в інших областях України. Прикриваючись патріотичними гаслами, члени угрупування шукають підтримки у певних політичних кіл для прикриття своєї незаконної діяльності, за якою простежується рука антидержавницьких сил, зацікавлених в дестабілізації ситуації в Україні.

Крім того, на осіб які мають власну думку, займаються активною громадською діяльністю та не погоджуються прогинатися під місцевий криміналітет постійно вчиняються напади:

15.04.2014 року жорстоко побили головного редактора газети «Панорама» Положія Євгена (кримінальне провадження № 12014200440001806).

07.06.2014 року вчинено підпал автомобіля місцевої журналістки Адаменко Олени (кримінальне провадження № 12016200000000032).

11.03.2014 року вчинено підпал автомобіля першого заступника міського голови м. Суми Войтенка В.В.

18.05.2014 року було викрадено лідера Сумського обласного осередку партії «УДАР» Лихмана Сергія Миколайовича, місцезнаходження якого до цього часу не встановлено.

29.03.2015 року вчинено підпал автомобіля на той час адвоката Клименка Ю.М. (кримінальне провадження № 12015200440002105).

14.04.2015 року розбито автомобіль родини місцевої активістки Срибняк Світлани (кримінальне провадження № 12015200440002463).

04.07.2015 року у будівлі на 1-му поверсі 9-ти поверхового будинку № 9 по вулиці «Газети «Правда» (зараз вул. Бельгійська) стався вибух, яким було вщент зруйновано приміщення – приймальня народного депутата України Шкрум Альони та офіс Сумської обласної парторганізації ВО «Батьківщина».

03.11.2015 року вчинено підпал автомобіля депутата Сумської міської ради Іванова О.О.

22.02.2016 року вчинено підпал автомобіля депутата Сумської міської ради Косяненко Є.Є.

01.09.2016 року вчинено підпал автомобіля родини депутата Сумської міської ради Степченка В.Г.

03.03.2017 року в приміщення, де проходило засідання виконавчого комітету Сумської міської ради невідомою особою було кинуто димову шашку, що не дало можливості прийняти важливі для міста рішення.

Жодного вироку суду щодо відповідних злочинів до даного часу немає, а особи які їх вчинили і далі розгулюють нашим містом.

Вважаємо, що зазначені факти мають не лише місцеве, а й державне значення, оскільки носять злочинний, організований характер і є загрозою суспільному спокою та стабільності в обласному центрі прикордонної Сумщини, яка межує з країною-агресором – Російською Федерацією.

Тому, просимо вжити заходів, щодо стабілізації ситуації в м. Суми, взяти під особистий контроль розслідування вищевказаних злочинів та вплинути на місцеві правоохоронні органи з метою виконання ними своїх обовязків боротьби із злочинністю.