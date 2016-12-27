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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Внимание! Помогите найти человека!

Сумским отделом полиции разыскивается без вести пропавшая Крутько Ольга Николаевна, 1950 г.р., уроженка и жительница г. Сумы, которая 27 мая вышла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным.

На вид женщине 60-65 лет, ростом 165-170 см, волосы короткие, с проседью. Имеет расстройство памяти. Была одета в кожаную куртку, берет бурого цвета, черную юбку, обута в черные туфли.

Полиция и семья пропавшей обращаются ко всем неравнодушным гражданам с призывом: если кто-то видел разыскиваемую женщину, или кому-то известно ее местонахождение, просьба немедленно сообщить об этом по телефонам: (095) 189-06-52, (095) 868-93-06, или 102 (с мобильного бесплатно).

Будем благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Розыск
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