Внимание! Помогите найти человека!

На вид женщине 60-65 лет, ростом 165-170 см, волосы короткие, с проседью. Имеет расстройство памяти. Была одета в кожаную куртку, берет бурого цвета, черную юбку, обута в черные туфли.
Полиция и семья пропавшей обращаются ко всем неравнодушным гражданам с призывом: если кто-то видел разыскиваемую женщину, или кому-то известно ее местонахождение, просьба немедленно сообщить об этом по телефонам: (095) 189-06-52, (095) 868-93-06, или 102 (с мобильного бесплатно).
Будем благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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