Сумчане попались на пьяной езде и на краже мобилки Три протокола и задержания вора: подробности ночного происшествия в Сумах.

Происшествие случилось 30 мая, ночью, около 2 часов. Патрулируя улицу Садовую, экипаж патрульных остановил автомобиль Chevrolet Evanda, водитель которого нарушил ПДД. В машине находились 2 жителя областного центра.

Общаясь с водителем, стражи порядка заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей 43-летний мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера, которое зафиксировало у него 2,16 промилле алкоголя, что почти в 11 раз превышает допустимую норму. Также, гражданин не имел необходимых документов для управления транспортным средством. При этом инспекторы установили, что пассажир транспортного средства является его владельцем. 42-летний мужчина, понимая, что его приятель в нетрезвом состоянии, сознательно передал ему управление.

Патрульные начали оформлять на них следующие админматериалы: на водителя - протокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и постановление по статье 126 (управление без соответствующих документов), а на пассажира протокол по статье 130 (передача права управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения) КоАП.

В этот момент по рации полицейские получили сообщение о неизвестном, который на улице Ильинской совершил кражу мобильного телефона. Как станет известно позже, два гражданина подошли к мужчине с девушкой, которые сидели на скамейке. После длительного общения неизвестные ушли, а мужчина обнаружил отсутствие своего мобильного телефона Lenovo, который он положил на скамейку возле себя.

Сообщение услышали и двое нетрезвых приятеля, которые сразу занервничали и начали оглядываться друг на друга. Во время проведения поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у водителя недавно похищен мобильный телефон Lenovo. Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Патрульные полицейские досоставляли на граждан админматериалы, а следователи открыли уголовное производство по статье 185 (кража) УК.