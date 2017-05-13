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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:55177

На Сумщине пенсионер обокрал родственницу из мести

Роменские полицейские открыли уголовное производство в отношении 62-летнего жителя района, обокрал свою двоюродную сестру. Как пояснил пенсионер, на преступление пошел ради мести, поскольку после семейной ссоры обиделся на свою родственницу.

К сотрудникам Роменского отдела полиции с заявлением о краже обратилась 64-летняя жительница района. Пенсионерка рассказала: из дома исчезли два мобильных телефона, а из кошелька - 800 гривен. В краже она подозревала своего 62-летнего родственника, который уже несколько лет проживает в ее доме и с которым недавно поссорилась.

На место вызова выехали оперативники. Искали подозреваемого недолго - мужчина скрывался на территории одного из заброшенных хозяйств. При себе он имел только похищенные вещи и часть денег, которые не успел еще потратить. Как выяснилось, злоумышленник и ранее попадал в поле зрения правоохранителей. В содеянном он сознался и пояснил, что на преступление пошел, потому что обиделся на свою сестру. Поэтому, когда после ссоры она вышла из дома во двор, забрал из женской сумочки деньги, «прихватил» со стола оба гаджеты и спокойно ушел из дома прочь.

Сейчас в отношении пенсионера следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и осуществляют дальнейшее расследование. За содеянное же ему может грозить до трех лет тюрьмы, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Кража
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