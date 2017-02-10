Под Сумами пенсионерке отрезали газ из-за странного долга Бывшая учительница вынуждена ежедневно выживать, готовя пищу на улице, на открытом огне. Женщине отрезали газовую трубу за долги.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном. Вечер» на телеканале ZIK.

На костре, посреди двора, 72-летняя жительница Нижней Сыроватки Светлана Линник готовит уже полтора месяца. Женщина, которая более 40 лет работала учительницей, признается: не ожидала, что будет доживать возраста в таких условиях. Из-за задолженности ей просто перекрыли газ.

«Я была в Сумах. Хотелось добиться правды, потратила деньги, ничего не добилась. Приезжаю домой - труба перерезанная висит, уже с 13 апреля», - сокрушается пенсионерка.

Она всегда платила все квитанции, убеждает - долг возник не по его вине. Еще в декабре контролер написала ей лишних 30 кубов топлива. С тех пор в платежках появилась задолженность, тогда же Светлана потеряла столь необходимую субсидию.

«Есть законы, которые нарушать нельзя. Из госбюджета погасить долг женщины мы не можем», - объясняет сотрудник департамента соцобеспечения ОГА Татьяна Новикова.

Пока Светлана Линник пыталась выяснить, почему стала должником, сумма постоянно росла. Последняя квитанция свидетельствует о недоплате 4700 гривен. Именно за нее женщину лишили газа.

«У абонента возникла серьезная задолженность. Женщина не передавала нам показатели счетчика», - говорит представитель компании «Сумыгаз» Анастасия Шимарина.

Помочь пенсионерке решили односельчане. Они взялись собирать деньги, чтобы погасить долг. Впрочем, признаются, что таких, как Светлана, в их селе почти 30 семей.

Из необходимых для бывшей учительницы почти 5000 гривен, люди собрали около 3000. Но кроме суммы долга, придется дополнительно оплатить средства за подключение газа, а это стоит еще 200 гривен.