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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах приоткрыли новый асфальтный завод за 13 миллионов

1 июня в Сумах состоялась презентация асфальтового завода, который производит асфальт по современным технологиям.

Олег Демьяненко

Городские власти обещают, что в течение месяца в Сумах будет запущен новый асфальтовый завод, который имеет производственную мощность до 80 тонн асфальта нового поколения в час. А, благодаря своей энергоэффективности, может работать круглосуточно.

«В прошлом году мы поставили себе задачу приобрести асфальтовый завод для улучшения процесса ремонта дорог в нашем городе. Особая потребность есть на центральных магистралях, например, улица Харьковская, Роменская, ведь это огромный объем работы, который требует сотни тонн смеси. Кстати, именно с улицы Роменской мы начнем испытания этого завода», - отметил мэр Сум Александр Лысенко.

Основные преимущества нового завода в том, что уменьшено время перемешивания смеси, благодаря этому увеличены мощности производства, а также есть возможность сохранять готовую смесь в специальном бункере в течение нескольких суток.

На эту конструкцию с монтажом и всеми комплектующими Сумской городской совет потратила около 13 млн.

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