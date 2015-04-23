В Сумах приоткрыли новый асфальтный завод за 13 миллионов

Городские власти обещают, что в течение месяца в Сумах будет запущен новый асфальтовый завод, который имеет производственную мощность до 80 тонн асфальта нового поколения в час. А, благодаря своей энергоэффективности, может работать круглосуточно.
«В прошлом году мы поставили себе задачу приобрести асфальтовый завод для улучшения процесса ремонта дорог в нашем городе. Особая потребность есть на центральных магистралях, например, улица Харьковская, Роменская, ведь это огромный объем работы, который требует сотни тонн смеси. Кстати, именно с улицы Роменской мы начнем испытания этого завода», - отметил мэр Сум Александр Лысенко.
Основные преимущества нового завода в том, что уменьшено время перемешивания смеси, благодаря этому увеличены мощности производства, а также есть возможность сохранять готовую смесь в специальном бункере в течение нескольких суток.
На эту конструкцию с монтажом и всеми комплектующими Сумской городской совет потратила около 13 млн.
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение директору КП «Дорремстрой» просчитать, во сколько городу обойдется покупка нового асфальтового завода....
Сегодня, 23 апреля, КП «Дорремстрой» запустило асфальтобетонный завод....