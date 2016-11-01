«Укрзалізниця» лишила сумчан поезда на Закарпатье Об этом на своей странице в фейсбуке написал эксперт по транспорту, заведующий кафедрой экономики и управления Конотопского института СумГУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Власенко.

«Ну что, уважаемые. Можно производить «поминки»... по поезду 235/236 Харьков-Ужгород. УЗ решила его на лето убрать. А может и вообще (в прошлом году летом он был хоть немного)... Игорю Романкову, Александру Красноштану глубоко наплевать на решение транспортного комитета Верховной Рады. Таким образом, жители Сум, Белополья, Ворожбы, Бурыни, Конотопа, Бахмача, Нежина в Закарпатье летом не поедут. На днях мне звонил мой коллега Сергей Осадчий, председатель областного профсоюза работников образования и науки, который выразил возмущение по этому поводу от педагогов Сумщины. Создается впечатление, что УЗ не соединяет страну, а наоборот», - написал эксперт.