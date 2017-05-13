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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Секретарь Сумского горсовета заподозрен в коррупционном правонарушении

Должностному лицу Сумского горсовета вручен протокол об административном правонарушении, связанное с коррупцией

Прокуратурой Сумской области согласовано протокол, составленный Управлением защиты экономики в Сумской области, о совершении должностным лицом Сумского городского совета административного правонарушения, связанного с коррупцией.

От общественного движения «Под контролем» получена информация о несвоевременном представлении электронной декларации за 2016 год одним из должностных лиц Сумского городского совета. Установлено, что декларация должна быть подана до 1 апреля 2017 года, однако чиновник подал ее в НАЗК только 14 апреля 2017 года. При этом уважительные причины несвоевременного представления декларации отсутствуют.

В связи с єтим в отношении указанного лица составлен протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП (несвоевременное представление без уважительных причин декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления).

Сегодня, 1 июня 2017 года, протокол направлен в суд, копия вручена лицу.

Справка: за указанные действия установлена административная ответственность в виде наложения штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как стало известно «Данкору», речь идет о секретаре Сумского горсовета Андрее Баранове.

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