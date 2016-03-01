«Ахтырканефтегаз» не даст газа «Сумыгазу» НГДУ «Ахтырканефтегаз» не сможет подавать газ на распределительные сети ПАО «Сумыгаз» с ГРС Южная Панасовка с 9 июня и с ГРС Артюховка с 27 июня этого года в случае, если не будет продлен срок действия специальных разрешений, выданных «Укрнафте» на пользование нефте-газоносными недрами.

Об этом говорится в письме компании к руководству Сумской области. Как отмечается в письме, в 2017 году истекает срок действия разрешений на Рыбачьем, Козиевском, Качановском, Артюховском, Южно-Панасовском, Коржевскои, Анастасиевском и Липоводолинском месторождениях, пишет Роксолана.

«Укрнафта» отмечает, что подала в Государственную службу геологии и недр Украины все материалы, необходимые для продолжения действия разрешений на указанных месторождениях. Но вопрос до сих пор остается нерешенным.

По словам экспертов, из-за прекращения добычи люди могут потерять работу. Это может привести к потере около 1500 рабочих мест, а также неуплате одного миллиарда гривен в бюджет. На Сумщине за год компания добывает на месторождениях почти 254 тыс. тонн нефти, 14 тыс. тонн конденсата, 83 млн кубометров газа и 123 млн кубометров нефтяного газа.

Кроме этой информации, пресс-служба сообщает, что общее собрание акционеров «Укрнафты» утвердили новый состав наблюдательного совета компании. Из его состава исключены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Михаил Киперман и Игорь Палица.